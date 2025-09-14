WOMEN | Juve-Napoli, Tatiana Pinto: “Con Canzi abbiamo una strategia”

Dopo l'importante vittoria di ieri contro il Napoli, Tatiana Pinto ha parlato in conferenza del suo ambientamento alla Juve

Tatiana Pinto, centrocampista della Juve Women, ha parlato in conferenza dopo aver trovato i primi gol con la maglia bianconera nella vittoria in Serie A Women’s Cup contro il Napoli. Ecco le sue parole.

DOPPIETTA – «Davvero felice di aver aiutato la squadra con due gol. Alcuni non lo sanno ma sono una giocatrice che tiene molto al gruppo. Voglio fare di tutto per aiutare squadra e compagne, contro il Napoli abbiamo giocato bene, non era facile ma lo abbiamo fatto sembrare semplice».

AMBIENTAMENTO – «Sono molto familiari qui, mi hanno fatto sentire molto bene. Il mio trasferimento è stato veramente veloce, questa squadra e lo staff sono stati veramente gentili con me. Sono grata al club, non è stato semplice, sono arrivata due settimana e mezza fa e mi sono sentita la benvenuta, è stato fondamentale per il mio adattamento».

I DUE ASSIST DI CARBONELL – «Ho giocato con Estela al Levante due anni, due stagioni speciali. La conosco bene, è una grande amica, abbiamo intesa perché ci conosciamo bene. Lei sa dove trovarmi. L’obiettivo condiviso con lei è quello di essere felici e rendere al meglio in campo».

IMPRONTA DI CANZI – «Abbiamo una strategia di gioco ma penso che il miglior messaggio che Canzi ci ha dato questa settimana sia quello di dare il massimo per raccogliere il miglior risultato possibile. Io ci ho provato e penso di aver fatto bene. Sono felice sia andata per il verso giusto».