WOMEN | Juve, le convocate per l’amichevole contro l’Everton

In occasione dell’amichevole della Juventus Women, contro l’Everton, ecco la lista ufficiale del tecnico Canzi

Tutto pronto per la grande sfida internazionale. La Juventus Women è pronta a volare in Inghilterra per l’amichevole di lusso contro l’Everton. Il tecnico della formazione femminile, Massimiliano Canzi ha diramato la lista delle giocatrici convocate per il match, in programma domani alle ore 15:00 italiane, nella prestigiosa cornice del Goodison Park.

Per la sfida contro le Toffees, il mister delle bianconere ha convocato tutte le sue big. Un segnale chiaro di come il test sia considerato un banco di prova molto importante. L’unica assenza di rilievo è quella di Kullberg, lasciata a riposo. Confermata, invece, la presenza in gruppo delle giovani della Primavera Tosello e Flis, per un’altra preziosa esperienza internazionale. Di seguito la lista completa.

1 De Jong

3 Carbonell

5 Harviken

6 Schatzer

8 Rosucci

9 Beccari

10 Girelli

11 Bonansea

14 Vangsgaard

16 Peyraud-Magnin

17 Godo

19 Thomas

21 Libran

23 Salvai

25 Calligaris

27 Krumbiegel

29 Pinto

31 Capelletti

33 Brighton

36 Cambiaghi

41 Tosello

42 Flis

71 Lenzini