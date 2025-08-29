WOMEN | Juve, le convocate per l’amichevole contro l’Everton

Tutto pronto per la grande sfida internazionale. La Juventus Women è pronta a volare in Inghilterra per l’amichevole di lusso contro l’Everton. Il tecnico della formazione femminile, Massimiliano Canzi ha diramato la lista delle giocatrici convocate per il match, in programma domani alle ore 15:00 italiane, nella prestigiosa cornice del Goodison Park.
Per la sfida contro le Toffees, il mister delle bianconere ha convocato tutte le sue big. Un segnale chiaro di come il test sia considerato un banco di prova molto importante. L’unica assenza di rilievo è quella di Kullberg, lasciata a riposo. Confermata, invece, la presenza in gruppo delle giovani della Primavera Tosello e Flis, per un’altra preziosa esperienza internazionale. Di seguito la lista completa.
1 De Jong
3 Carbonell
5 Harviken
6 Schatzer
8 Rosucci
9 Beccari
10 Girelli
11 Bonansea
14 Vangsgaard
16 Peyraud-Magnin
17 Godo
19 Thomas
21 Libran
23 Salvai
25 Calligaris
27 Krumbiegel
29 Pinto
31 Capelletti
33 Brighton
36 Cambiaghi
41 Tosello
42 Flis
71 Lenzini