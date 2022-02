Women, la Juventus vola in semifinale di Coppa Italia

La squadra di mister Montemurro si è imposta per 1-0 sull'Inter e continua il suo cammino nel torneo. Decisivo il gol di Barbara Bonansea.

redazionejuvenews

La prima squadra femminile batte l'Intere conquista il pass per la semifinale di Coppa Italia. Andiamo a vedere come è andata, grazie al report pubblicato sul sito ufficiale della Juventus: "Una gara meno combattuta rispetto a quella di andata, ma sicuramente altrettanto complicata ed è per questo che l’1-0 con il quale le Juventus Women si sono imposte sull’Inter approdando alle semifinali di Coppa Italia ha un peso specifico davvero importante. A Vinovo decide l’incontro lo splendido gol di Barbara Bonansea al minuto 14. Un risultato che poteva essere anche più ampio in favore delle bianconere, per il numero di chiare occasioni da gol prodotte e per il controllo della partita che hanno avuto sostanzialmente dall’inizio alla fine. Ciò che conta, però, è il passaggio del turno e nella doppia sfida è stata la Juventus a meritarlo. Adesso un po’ di riposo, con la sosta per le Nazionali, prima di tornare in campo a fine febbraio per riprendere questo straordinario cammino.

LA PARTITA

Non si gioca per i tre punti, ma la posta in palio è comunque altissima e le due squadre lo sanno bene. L’avvio non vive di grandi emozioni con le due squadre attente soprattutto a non concedere. Un gol, infatti, potrebbe pesare molto nell’economia del match tenendo in considerazione l’1-1 della gara di andata. La Juve, però, tra le due è la squadra che appare più determinata e propositiva e l’equilibrio iniziale dura fino al minuto 14, il momento esatto nel quale le bianconere passano avanti. Lenzini, con il contagiri, mette in area un cross delizioso che Bonansea, con una straordinaria conclusione al volo, mette alle spalle di Durante per l’1-0. La gara si sblocca in favore delle Juventus Women, ma la reazione dell’Inter è immediata e serve un intervento stratosferico di Peyraud-Magnin a negare l’immediato pareggio sulla girata mancina in area di rigore di Bonetti. Sarà questo, a conti fatti al termine della prima frazione, l’unico vero pericolo portato dalle nerazzurre dalle parti dell’estremo difensore francese. Complessivamente più vicina al raddoppio la Juve, con il tiro-cross di Cernoia e il tentativo di Rosucci nella prima mezz’ora, piuttosto che l’Inter al pareggio. Un solo grande brivido sulla schiena delle bianconere che rientrano negli spogliatoi all’intervallo avanti di una rete.

Nella ripresa continua la lotta, soprattutto a centrocampo. Tanti i duelli nella zona nevralgica del rettangolo verde. E dopo una prima metà di secondo tempo dove non ci sono situazioni pericolose da segnalare, né da una parte né dall’altra, al minuto 68 Cernoia prova a chiudere quasi definitivamente i giochi con una gran botta mancina da posizione defilata costringendo Durante a una grande risposta. Quattro minuti più tardi, sulle ali dell’entusiasmo, capitan Gama, autrice di una partita perfetta in fase difensiva, si mette in proprio e dopo una serie di dribbling ben riusciti arriva a calciare verso la porta nerazzurra trovando ancora una volta l’opposizione del portiere dell’Inter. La Juve, a questo punto del match, meriterebbe almeno il doppio vantaggio. La squadra di Mister Montemurro continua a spingere sull’acceleratore, ma il punteggio continua a recitare 1-0 nonostante una doppia occasione per Hurtig e un’altra nitida palla gol capitata a Gama. Il risultato accompagna, così, le due squadre fino al novantesimo e dopo quattro minuti di recupero nei quali l’Inter sbatte più volte sul muro eretto dalle bianconere a difesa della loro area di rigore arriva il triplice fischio e la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia".