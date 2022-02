Barbara Bonansea nella Hall of Fame del calcio italiano

La calciatrice della Juventus è stata inserita all'interno della Hall of Fame del calcio italiano insieme ad altri illustri colleghi maschili, tra i quali Antonio Conte

Come ogni anno è arrivato il momento dell'elezione dei nuovi membri della Hall Of Fame del calcio italiano, riconoscimento istituito nel 2011 da Fondazione Museo del Calcio e Figc per celebrare i giocatori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del calcio del nostro paese: la giuria, chiamata ogni anno ad eleggerne i componenti, deve scegliere un vincitore per diverse categorie: Giocatore italiano; Giocatore straniero (ritirato da almeno due stagioni e che abbia giocato in Italia almeno per tre campionati); Veterano italiano (ritirato da almeno 25 anni); Allenatore italiano; Dirigente italiano; Arbitro italiano; Calciofemminile (categoria inserita a partire dall’edizione del 2014); Riconoscimenti alla memoria (campioni del passato ormai scomparsi).