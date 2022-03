Women, le curiosità sulla storica vittoria contro il Milan

Ieri le ragazze della Juventus hanno ipotecato il passaggio in finale di Coppa Italia battendo nettamente la squadra rossonera in trasferta.

redazionejuvenews

Ieri la squadra femminile si è resa protagonista di una prestazione storica. Le ragazze di mister Joe Montemurrohanno strapazzato il Milan in trasferta per 6 a 1 nella semifinale di andata di Coppa Italia. Le bianconere hanno così ipotecato un posto in finale, grazie a una partita praticamente perfetta. Dopo aver preso il controllo del match nella prima frazione e aver messo il sigillo nella ripresa, la squadra non si è "accontentata", anzi. Nei minuti finali si è riversata in avanti e dallo 0-3 ha segnato altri 3 gol, portandosi sullo 0-6. Il gol della bandiera delle rossonere non ha sporcato minimamente una gara dominata in lungo e in largo. Andiamo a vedere qualche dato e curiosità dopo la partita di ieri, pubblicati sul sito della Juventus.

"TALKING POINTS | MILAN - JUVENTUS WOMEN

La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque sfide tra tutte le competizioni contro il Milan, dopo aver raccolto solo due successi nelle precedenti cinque. Questa sconfitta per 1-6 è la più ampia nella storia del Milan tra tutte le competizioni. La Juventus è la prima squadra capace di realizzare più di tre gol in una trasferta tra tutte le competizioni contro il Milan. Cristiana Girelli è diventata la prima giocatrice della Juventus a segnare contro il Milan in tre diverse competizioni: prima di quest'ultima gara in Coppa Italia, aveva segnato in Serie A (5 ottobre 2020) e in Supercoppa Italiana (lo scorso 8 gennaio). Quarto gol con la maglia della Juventus per Amanda Nildén, il secondo in Coppa Italia - entrambe le sue reti nella coppa Nazionale sono arrivate in trasferta. Il 56% delle reti di Agnese Bonfantini in questa stagione con la Juventus è arrivato in Coppa Italia (5/9)".

L'altra semifinale di andata di Coppa Italia è in programma oggi e vede l'Empoli Ladies ospitare la squadra detentrice del titolo, la Roma. Archiviata questa sfida, il prossimo impegno della Juventus sarà sabato, ancora in trasferta, contro il Napoli, per la diciassettesima giornata della Serie A femminile.