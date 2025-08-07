Weah saluta la Juventus: “Per sempre grato, sarò sempre juventino”

L'ormai ex calciatore bianconero ha affidato alle sue pagine social un messaggio di addio ai suoi ex compagni e tifosi

La Juventus ha finalizzato la cessione del calciatore statunitense Timothy Weah al Marsiglia: prestito oneroso ad 1 milione di euro, con riscatto fissato a 13 milioni più 4 di bonus. Il calciatore ha già lasciato il ritiro dei bianconeri e raggiunto la sua nuova squadra, ed ha affidato ai suoi canali social un messaggio di addio per i suoi ex compagni e per i suoi ex tifosi.

Messaggi di saluti

“Da un ragazzino che sogna il grande palco, a indossare il bianconero della Juventus. Grazie per aver reso reale quel sogno. Sarò sempre grato a questa società, ai miei compagni, ai tifosi e alla bellissima città di Torino. Ai miei fratelli nello spogliatoio grazie per avermi abbracciato e spinto ogni giorno. Abbiamo costruito qualcosa di vero, e lo porterò sempre con me. Ai torinesi…… il vostro calore e il vostro amore hanno fatto sentire in questa città come a casa fin dal primo giorno. Grazie a tutti i tifosi per il vostro incrollabile supporto e dedizione. Sarò per sempre uno juventino !!!!

Grazie di cuore. Per sempre grato.

Con amore,

TIMO”

https://www.instagram.com/p/DNBZpJ6Jd9c/