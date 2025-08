Weah tra il Marsiglia e la permanenza in bianconero

Il calciatore statunitense è al centro delle voci di mercato che lo vedono nel mirino del Marsiglia, ma potrebbe rimanere in bianconero

La Juventus è in ritiro alla Continassa agli ordini di Igor Tudor, con il tecnico croato che sta preparando la squadra in vista della prossima stagione, al via tra poco più di 20 giorni. I bianconeri si sposteranno in Germania per la seconda parte della preparazione, ospiti del quartier generale dell’Adidas come accaduto lo scorso anno.

Tra conferme e partenze

Il tecnico è intenzionato a portare tutta la squadra in ritiro, compresi i giocatori che sono al centro di voci di mercato e che potrebbero lasciare la formazione bianconera. Tra questi spicca il calciatore statunitense Timothy Weah, obiettivo del Marsiglia, e al centro delle voci di mercato dopo le parole del suo agente degli scorsi giorni.

Il club francese avrebbe il gradimento del giocatore, ma non sarebbe disposto a pagare i 20 milioni richiesti dalla squadra bianconera. La situazione quindi è in stallo, con il giocatore che potrebbe quindi rimanere in bianconero, viste anche le parole di Comolli pronunciate nella giornata di ieri: “Weah vuole andare al Marsiglia, ma nel calcio non si può scegliere una squadra perché se non arriva l’offerta giusta, si resta ai margini. E l’offerta non è ancora arrivata“. Parole chiare quindi, in attesa che la situazione si sblocchi.