Weah lascia il ritiro direzione Marsiglia

Il calciatore ha lasciato il ritiro della squadra bianconera in Germania per trasferirsi nella sua prossima nuova squadra

La Juventus si sta allenando in Germania al quartier generale dell’Adidas, dove rimarrà fino al 10 agosto, giorno dopo il quale disputerà a Dortmund l’amichevole in programma contro il Borussia. Poi i bianconeri torneranno a Torino per gli ultimi impegni prima della ripresa del campionato.

Il calciatore ai saluti

Intanto questa mattina, Igor Tudor e la squadra hanno salutato Timothy Weah, che dopo un lungo tira e molla si trasferirà al Marsiglia. Il giocatore ha salutato tutti ed è partito alla volta della Francia per raggiungere la squadra di De Zerbi. La cessione dello statunitense è in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. La Juventus incasserà subito un milione di euro, mentre il riscatto costerà al Marsiglia altri 14 milioni più tre di bonus.