Weah: "Ho avuto la fortuna di giocare e imparare nella Juventus"
Home > Juve News

Weah: “Ho avuto la fortuna di giocare e imparare nella Juventus”

Cristiano Passa
TORINO
8 Agosto, 10:44
L'ex calciatore della Juventus ha parlato dei bianconeri durante la sua conferenza di presentazione con il Marsiglia

La Juventus ha ceduto il calciatore statunitense Timothy Weah al Marsiglia, in un’operazione che porterà nelle casse bianconere 19,5 milioni di euro: 1 milione di prestito a cui si aggiungeranno 14,4 di riscatto obbligatorio più altri 4 di bonus. Un’affare che ha accontentato tutti, con il giocatore che ha rifiutato la Premier League per giocare in Francia.

La conferenza di presentazione

Durante la sua conferenza stampa di presentazione con il Marsiglia, il Weah si è soffermato a parlare anche della Juventus: “C’erano altri club che mi volevano, ma io volevo solo il Marsiglia. Il Marsiglia è un grande club. Ho avuto la fortuna di giocare per un club molto importante come la Juventus. Ho imparato molto a livello tattico. Arrivo a Marsiglia con molta esperienza, farò di tutto per lavorare con la squadra. Negli ultimi giorni non mi sono allenato con la squadra alla Juventus. Nella mia testa ero già all’OM. Trasferirmi in Italia mi ha fatto davvero bene. Il campionato è molto fisico, molto tattico. Sono molto contento di avere un allenatore come De Zerbi, dà tutto e un giocatore come me ne ha bisogno!”

Leggi anche

Cristiano Passa · 8 Agosto, 09:22
Juventus: ieri sera cena di squadra a Norimberga
I bianconeri si sono concessi una serata di svago durante la preparazione che stanno sostenendo in Germania
Cristiano Passa - 8 Agosto, 08:34
Juventus: continua la preparazione in Germania
Cristiano Passa - 7 Agosto, 15:33
Criscito: “Alla Juve mi sono sentito emarginato”
Cristiano Passa - 7 Agosto, 14:42
Weah saluta la Juventus: “Per sempre grato, sarò sempre juventino”
Cristiano Passa - 7 Agosto, 13:52
Pallone d’Oro: Yildiz nominato per il premio di Miglior Under 21
Cristiano Passa - 7 Agosto, 13:00
Ancora Modesto: “Mondiale per Club importante per la coesione del gruppo”
Cristiano Passa - 7 Agosto, 12:13
Modesto: “Felici di quello che i ragazzi stanno facendo”
x