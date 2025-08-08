Weah: “Ho avuto la fortuna di giocare e imparare nella Juventus”

L'ex calciatore della Juventus ha parlato dei bianconeri durante la sua conferenza di presentazione con il Marsiglia

La Juventus ha ceduto il calciatore statunitense Timothy Weah al Marsiglia, in un’operazione che porterà nelle casse bianconere 19,5 milioni di euro: 1 milione di prestito a cui si aggiungeranno 14,4 di riscatto obbligatorio più altri 4 di bonus. Un’affare che ha accontentato tutti, con il giocatore che ha rifiutato la Premier League per giocare in Francia.

La conferenza di presentazione

Durante la sua conferenza stampa di presentazione con il Marsiglia, il Weah si è soffermato a parlare anche della Juventus: “C’erano altri club che mi volevano, ma io volevo solo il Marsiglia. Il Marsiglia è un grande club. Ho avuto la fortuna di giocare per un club molto importante come la Juventus. Ho imparato molto a livello tattico. Arrivo a Marsiglia con molta esperienza, farò di tutto per lavorare con la squadra. Negli ultimi giorni non mi sono allenato con la squadra alla Juventus. Nella mia testa ero già all’OM. Trasferirmi in Italia mi ha fatto davvero bene. Il campionato è molto fisico, molto tattico. Sono molto contento di avere un allenatore come De Zerbi, dà tutto e un giocatore come me ne ha bisogno!”