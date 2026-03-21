Walukiewicz a DAZN: “Abbiamo tante assenze”

Il difensore del Sassuolo, Walukiewicz, ha parlato così nel pre-partita di Juventus-Sassuolo, a pochi minuti dall'inizio

Il difensore neroverde ha parlato dei casi di pertosse e del momento della squadra a Dazn: “Settimana complicata? Abbiamo qualche difficoltà con giocatori infortunati, ma tutti sono bravi. Oggi dobbiamo dimostrare la nostra qualità e fare un bel risultato. L’attacco della Juve? Non è facile sicuramente, non hanno solo Yildiz, ma anche altri calciatori. Hanno qualità davanti, se siamo concentrati, aggressivi e compatti, possiamo fare una grande partita”.