Vucinic: “Con Conte tanta euforia, ho bellissimi ricordi di quegli anni”

L'ex attaccante della Juventus Mirko Vucinic ha parlato in occasione del Panini Tour 2024. Arrivata a Lecce, sua prima città e squadra in Italia, i montenegrino ha parlato di molti argomenti, ricordando anche i suoi anni passati alla Juventus sotto la guida di Antonio Conte, e le vittorie ottenute con la squadra bianconera.

"Sono state emozioni grandi, a Torino ho ottenuto il mio primo Scudetto vinto in Italia. C'era tanta euforia per il nuovo stadio e per i successi continui. Ho bellissimi ricordi di quei tre anni. Conte ci faceva lavorare tanto, però alla fine visti i risultati il lavoro ha pagato".

"Con la Juve di Conte sono arrivati tre Scudetti in tre anni, sono state grandi emozioni. Abbiamo vinto tanto in tre anni e conservo bellissimi ricordi. Conte ci faceva lavorare tanto ma poi il lavoro pagava in campo. Chi erano i suoi preferiti? Forse io ero uno tra quelli. Totti un grandissimo fenomeno in campo e una persona semplice e tranquilla fuori dal campo che ti veniva sempre in aiuto, qualsiasi cosa ti servisse".