Vocalelli: “La missione di Giuntoli è riportare la Juve ad alti livelli”

Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli si è focalizzato sulla mission alla Juventus di Cristiano Giuntoli. Ecco un estratto delle sue parole: "La “vera” partita della Juve - parallela a quella del campo - è cominciata in pratica in questi giorni. (...) Perché dopo la scalata del Carpi e lo scudetto al Napoli, c’è l’affascinante obiettivo di riportare la Juve dove - per la sua storia e il suo blasone - deve sistemarsi. Una squadra che non può più “accontentarsi” di fissare come obiettivo la zona Champions, ma deve essere - semplicemente e solennemente - una pretendente autorevole allo scudetto, con la voglia di confrontarsi con le migliori d’Europa. Non è facile, certo, ma questo è il compito che il tifoso Giuntoli si è responsabilmente assunto. Perché la storia è fatta non solo di grandi allenatori e grandi giocatori. Ma anche di grandi dirigenti".