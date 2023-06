Calciomercato Juve | Boom Elkann! Ci sarebbe l’offerta ufficiale per…

Juventus all'opera in vista di un'estate che rischia di essere particolarmente calda su più fronti. Vi abbiamo raccontato di come su Chiesa sembrino esserci particolari dubbi, nel senso che il calciatore potrebbe davvero finire al centro del vortice di calciomercato. Ma vi abbiamo anche detto di come la dirigenza bianconera non voglia sentirsi prigioniera di nessuno. Alla Juve, si resta solamente se convinti. Ci mancherebbe. Per questo, si guarda già avanti, al futuro. Sia in entrata che in uscita.