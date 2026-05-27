Rinnovo in salita tra il giocatore e la Juventus

La distanza tra Dusan Vlahovic e la Juventus continua ad aumentare. Le trattative per il rinnovo del contratto restano ferme e, al momento, non emergono segnali concreti di una possibile svolta. Il centravanti serbo attende ancora un miglioramento dell’offerta presentata dal club, soprattutto per quanto riguarda il bonus alla firma e le commissioni richieste dal suo entourage. La dirigenza bianconera ritiene invece di aver già compiuto il massimo sforzo possibile. La strategia della società punta infatti a ridurre il monte ingaggi e a contenere i costi futuri. Una linea che rende complicato soddisfare le richieste avanzate dal giocatore e dai suoi rappresentanti. Eppure Vlahovic aveva mostrato disponibilità durante i colloqui. L’attaccante aveva accettato una significativa riduzione dello stipendio pur di favorire un accordo. Inoltre, nelle ultime settimane della stagione, ha accelerato il recupero dall’infortunio per tornare rapidamente a disposizione della squadra. Il suo impegno non è passato inosservato. Nonostante la mancata qualificazione in Champions League, il serbo è stato uno dei protagonisti più positivi del finale di stagione. Le sue prestazioni hanno rilanciato il suo valore sul mercato e attirato nuovamente l’interesse di diversi club europei.

Napoli alla finestra: Manna avvia i primi sondaggi

Le recenti prestazioni di Vlahovic hanno confermato le sue qualità realizzative. I quattro gol segnati nell’ultimo mese hanno riacceso l’attenzione di numerose società. Tra queste figurano Bayern Monaco, Atletico Madrid e Newcastle, tutte interessate a valutare un possibile affondo nelle prossime settimane. Nelle ultime ore, però, è emersa anche la candidatura del Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna, che conosce bene l’attaccante dai tempi trascorsi a Torino, ha avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore. I dialoghi sarebbero stati avviati soprattutto con il padre Milos Vlahovic. Il club partenopeo sta pianificando il futuro del reparto offensivo. L’addio di Romelu Lukaku appare sempre più probabile e la società è alla ricerca di un profilo affidabile per affrontare una stagione ricca di impegni. Per questo motivo il nome di Vlahovic viene considerato una soluzione di alto livello.

La Juventus riflette: cedere Vlahovic sarebbe un rischio

Nonostante gli interessamenti provenienti dall’estero e dall’Italia, Vlahovic continua a dare priorità alla Juventus. Il centravanti spera ancora in un passo avanti della società e non ha intenzione di prendere decisioni affrettate. Dal canto suo, il club bianconero sa bene quanto sarebbe complicato sostituire il serbo. Il mercato degli attaccanti offre poche opportunità e i costi sono elevatissimi. Perdere un giocatore già inserito nel progetto significherebbe avviare una ricerca lunga e complessa. C’è poi un altro elemento da considerare. Vedere Vlahovic con la maglia del Napoli rappresenterebbe un problema importante per la Juventus. Rafforzare una diretta concorrente nella corsa al vertice non rientra nei piani della società. Le prossime settimane saranno decisive. Il futuro dell’attaccante resta aperto, ma la sensazione è che il tempo a disposizione per trovare un accordo si stia riducendo sempre di più.