Vlahovic inserito nelle “Future Stars” di FIFA 22

Il calciatore della Juventus Dušan Vlahovic, acquistato durante il mercato di riparazione dalla Fiorentina, è stato inserito nel Team delle Future Stars

La Juventusha scioccato il mercato invernale portando sotto la Mole l'attaccante Dušan Vlahovic, prelevato dalla Fiorentina per 70 milioni di euro più cinque di bonus. Il giocatore serbo è approdato alla corte di Massimiliano Allegri in punta di piedi, e domani sera esordirà davanti al suo nuovo pubblico, sperando di iniziare a suon di gol l'avventura nella squadra in cui sognava di giocare sin da bambino.