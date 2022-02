Mercato Juve / Agnelli scatenato, lavora a 5 colpi : uno è vicinissimo!

1 di 2

Calciomercato Juventus, rivoluzione in arrivo.

Quanto successo a gennaio in casa Juve sul fronte mercato non sarà un'eccezione. Anzi, è stato solo l'anticipazione di quello che accadrà in estate, quando potrebbe andare in scena una vera e propria rivoluzione. La Juve vuole plasmare un nuovo gruppo e aprire un nuovo ciclo che possa diventare vincente entro breve tempo. E per farlo ci sarà bisogno di dare anche un taglio al passato.

In primis infatti si valuterà il futuro di tanti giocatori attualmente in rosa, alcuni dei quali potrebbero essere ceduti per finanziare il calciomercato in entrata. I vari Rabiot, Szczesny, Bernardeschi, De Sciglio, Rugani, Alex Sandro e Perin potrebbero salutare, chi a scadenza di contratto, chi attraverso una cessione.

Occhio però pure a qualche big. Oltre a Dybala - che è un caso a parte - nel calderone potrebbero finire anche giocatori come McKennie, Arthur e soprattutto de Ligt. Tanti nomi in ballo dunque in uscita, come tanti saranno gli obiettivi in entrata della Juventus. Anzi, i vertici bianconeri - scatenati come non mai in questo periodo - sarebbero già al lavoro proprio per alcuni di questi obiettivi <<<