Garanzini: “La Juventus non meritava di vincere, non ha osato”

Gigi Garanzini, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni su La Stampa riguardo la partita di ieri sera tra Juventus e Fiorentina. Secondo Garanzini, i bianconeri non avrebbero meritato la vittoria, arrivata all'ultimo secondo grazie ad un autogol di Venuti, visto che la Fiorentina ha giocato meglio durante tutto il match, creando diverse occasioni da gol, poi non sfruttate dagli uomini di Italiano. Il giornalista, continua dicendo che la Vecchia Signora, in questa stagione ha impostato questo tipo di gioco, basato sul lasciare il pallino del gioco agli avversari, per poi colpire nei momenti giusti della partita, un'atteggiamento attendista che sta però dando, almeno in parte, dei riscontri positivi all'ex allenatore di Milan e Cagliari, quarto in campionato e con un piede in finale di Coppa Italia.