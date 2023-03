Vlahovic: dal Verona al Verona per tornare al gol in campionato

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Verona nella partita valevole per l'anticipo della ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A. Dopo la pausa per le nazionali i bianconeri puntano a ritrovare subito i tre punti per continuare la rincorsa alle prime posizioni della classifica, che garantiscono l'accesso alle coppe europee per il prossimo anno.

La partita contro gli scaligeri sarà un test importante per riconnettere subito cervello e gambe con il campo, e soprattutto sarà l'opportunità per Dusan Vlahovic di tornare al goal in campionato: l'ultimo goal del serbo in campionato risale infatti al 7 febbraio scorso, con il giocatore andato in goal in Europa league ma mai in serie A, dove è a secco da sei giornate.