Calciomercato Juve / Senza Coppe Europee, addio Allegri. Al suo posto…

La Juventus sta vivendo un periodo molto complicato. Eppure, sta rispondendo colpo su colpo in campo, mentre al di fuori si discute di processi e si è in attesa di una giustizia che dovrà decretare il futuro a breve termine dei bianconeri. Non c'è molto da dire. Per quanto concerne il rettangolo di gioco, la Juve di Allegri sta macinando risultati importantissimi e questo, è sotto gli occhi di tutti.

In questo senso giungono dalla Francia delle chiare indiscrezioni secondo cui il club e nello specifico la dirigenza, starebbero prendendo in considerazione delle serie contromisure per valutare un eventuale cambio di allenatore nel caso in cui la Juventus dovesse essere estromessa dalle Coppe Europee per questo o quel motivo. E dunque, nel caso in cui dovesse esserci bisogno di un tecnico per ripartire da zero, dopo il divorzio (che danno per scontato a quel punto) con Allegri. Andiamo a vedere quello che viene scritto e riportato <<<