Visite mediche per Nicolò Rovella con la Juventus: Portanova va al Genoa

TORINO – La Juventus mette a segno il primo colpo del mercato di gennaio. Si tratta del giovane centrocampista Nicolò Rovella, che arriva dal Genoa. Il giocatore classe 2001, in questo momento, sta svolgendo le visite mediche di idoneità con i bianconeri. A riportare la notizia è gianlucadimarzio.com, che ha confermato l’arrivo del calciatore al J Medical per i controlli sanitari di rito. Dopodiché, Rovella firmerà il suo nuovo contratto con la Vecchia Signora, per poi ritornare in Liguria. Infatti, la Juve lo lascerà in prestito ai Grifoni per altri 18 mesi, in cui potrà continuare a crescere prima di tornare a Torino e indossare, finalmente, la maglia bianconera.

Questa mattina, inoltre, anche Manolo Portanova è stato al centro medico della Juventus, dove ha svolto le visite mediche per conto del Genoa. Infatti, il giovane centrocampista romano è stato ceduto ai rossoblù come contropartita tecnica proprio nell’affare Rovella. I due, dopo essersi incontrati a Torino oggi, si ritroveranno al campo di allenamento della squadra ligure come nuovi compagni di squadra per il prossimo anno e mezzo. Dunque, Manolo Portanova, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, lascia la Vecchia Signora dopo quasi tre anni.

La Juve, dunque, mette a segno il primo colpo della sessione invernale di calciomercato, assicurandosi per il 2022-2023, le prestazioni del giovane Rovella. Adesso, la società bianconera continuerà a lavorare senza sosta per regalare ad Andrea Pirlo nuovi rinforzi. In particolare, l’obiettivo della dirigenza in questo momento è l’attacco, dato anche l’infortunio rimediato ieri sera da Paulo Dybala contro il Sassuolo. Diversi nomi stanno circolando dalle parti della Continassa e, nei prossimi giorni, sapremo chi sarà il prescelto di Fabio Paratici. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<