Calciomercato Juventus – Colpo in canna, l’annuncio: “C’è già l’accordo!”

Calciomercato Juventus, due colpi per l’attacco: situazione bollente

TORINO – Come ogni giorno, continuano a rincorrersi rumors e notizie di calciomercato in casa Juventus. E non c’è da stupirsi, visto che i bianconeri hanno estremo bisogno di intervenire in maniera importante per rinforzare il reparto offensivo. Tre attaccanti sono troppo pochi, se poi ci aggiungiamo possibili squalifiche e infortuni (come quello di Morata prima e ora quello di Dybala), è palese che almeno una quarta punta serva come il pane a Pirlo. Paratici, a prescindere dalle dichiarazioni di rito, lo sa bene e sta lavorando da giorni in tal senso. Tanto che, stando alle ultime notizie, la Juventus sarebbe vicina ad addirittura due attaccanti. Uno per l’immediato e uno per il prossimo anno. Ma andiamo con ordine.

Chi potrebbe sbarcare subito a Torino è Gianluca Scamacca. Da tempo accostato alla Vecchia Signora, negli ultimi giorni la sua candidatura si è fatta sempre più importante. Tanto che ora sarebbe lui l’indiziato principale a raggiungere CR7, Morata e Dybala. Stando a quanto riferito da TMW infatti, il centravanti classe ’99 sarebbe molto vicino al trasferimento in bianconero con la formula del prestito con obbligo di riscatto tra 18 mesi. Il giocatore attualmente è in prestito al Genoa dal Sassuolo, ma il club rossoblù avrebbe già dato il suo assenso per lasciar partire il ragazzo. Ora mancherebbe solo il via libera da parte del Sassuolo per chiudere la trattativa. Situazione in evoluzione e da seguire nelle prossime ore. Occhio però anche al secondo nome, per il quale Paratici avrebbe già trappato un accordo di massima in vista della prossima stagione.

Nel mirino della Juve infatti ci sarebbe sempre Milik. Il Napoli vorrebbe cederlo subito per non perderlo a zero a fine anno, ma a bloccare ogni possibile soluzione sarebbe stato il giocatore stesso. A parlarne è stato il noto esperto di calciomercato Paolo Paganini ai microfoni di Rai Sport: “Per Milik la situazione è ingarbugliata. Ha rifiutato sia l’Atletico Madrid che il Marsiglia, visto che sta seriamente pensando di andare alla Juve a parametro zero la prossima estate. Infatti tra i bianconeri e l’entourage di Milik ci sarebbe già un accordo di massima per giugno“. E non è ancora tutto. Nel caso in cui l’affare Scamacca non andasse a buon fine infatti, sulla lista della spesa di Paratici ci sarebbero già tanti altri nomi per il colpo in attacco di gennaio. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<