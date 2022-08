Oggi l’amichevole di Villar Perosa: un pezzo di storia bianconera

L'attesa è finita. Oggi la Juventustornerà a vivere un momento importante del proprio pre campionato: l'amichevole di Villar Perosa. Un'occasione per il popolo bianconero di salutare i propri idoli a pochi giorni dall'inizio della Serie A. L'appuntamento è sul campo intitolato al campo intitolato a Gaetano Scirea, alle ore 17, per la sfida tra la prima squadra e l'Under 23 di mister Brambilla. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, tutto è pronto per la grande festa juventina.