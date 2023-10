Vieri: “La Juve di Allegri è questa, a lui il gioco non interessa”

Intervenuto sulla BoboTv Vieri ha parlato del gioco della Juve di Massimiliano Allegri: "È tosta, dura da battere"

Intervenuto sulla BoboTvVieri ha detto: "Allegri? La sua squadra è questa, lui è terzo in classifica a -2 dall’Inter prima. A lui il gioco non interessa, è terzo in classifica e fa bene così.

Su Kean: "A me non fa impazzire ma ha fatto un ottimo primo tempo. Lo vedo bene, è tosto e duro. Se gli viene data fiducia può far bene".

"Tanti dicono che la Juve non sia come Inter, Milan e Napoli, non è così. La Juve è forte altrimenti non può permettersi Chiesa e Vlahovic in panchina. La Juventus è solida, al completo è una squadra dura da battere", ha concluso.

