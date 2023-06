ESCLUSIVA / Verza: “Errore colossale riprendere Pogba”

Il mercato e l’attualità in casa Juve, tra presente e, soprattutto, futuro. In merito a ciò, la nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Vinicio Verza, calciatore bianconero tra il 1977 e il 1981. Partiamo dal principio. Ti ha convinto la riconferma di Allegri? “Assolutamente no, io ero contrario già a riprenderlo due anni fa. È stata una scelta illogica. I dirigenti della vecchia Juventus che conoscevo io non l’avrebbero mai compiuta. Sono contro, in generale, i cavalli di ritorno”. Quindi, per deduzione logica, non giudichi nemmeno positivamente il ritorno di Pogba… “Assolutamente no. È stato un errore colossale riprenderlo. In Inghilterra aveva avuto problemi fisici e non solo. Era reduce da un’inattività troppo lunga. Non capisco che tipo di scelte abbiano fatto i dirigenti bianconeri negli ultimi due anni…”. Idem per Bonucci pertanto… “Esatto. Era andato al Milan, il suo ciclo si era chiuso lì. La sua parentesi in bianconero è stata più un fallimento che altro”. Secondo te per quali ragioni Giuntoli tarda così tanto a arrivare? Allegri potrebbe aver posto un veto? “Non possiedo questo tipo di informazioni. Certo è che, se accetti di tenere a tutti i costi una personalità, ne consegue che devi accettare anche sue eventuali scelte. La Juve degli ultimi anni ha commesso molti errori. Tra i più eclatanti, mandare via Marotta perché non era d’accordo con l’acquisto di Ronaldo”. Capitolo Chiesa. Dal tuo punto di vista è indispensabile e bisogna accontentalo a tutti i costi fronte rinnovo? “Alla Juve tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Non lo è stato Platini, figuriamoci tutti quelli che sono venuti dopo. Penso alle Juventus in cui ho giocato io: non eravamo squadre di grande livello. Tuttavia abbiamo sempre vinto, perché la forza era il collettivo più che i singoli giocatori”. Vlahovic invece? Veniva dipinto come il nuovo Haaland non più tardi del gennaio 2022… “Secondo me la Juve non era nè è attualmente ancora costruita con l’organico adatto alle sue caratteristiche. Io la penso così”. In entrata paiono in auge i nomi di Milinkovic-Savic e Parisi… “Mi sembra doveroso che la Juve dia un’accelerata. Se vuole tornare a vincere, deve acquistare i giocatori per farlo…”. A proposito di vittorie e trofei: a quali obiettivi possono realmente aspirare i bianconeri la prossima stagione? Verza con Cabrini