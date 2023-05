Verso Siviglia-Juventus: ecco i convocati di Allegri

Alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League, Massimiliano Allegri ha ufficializzato la lista dei convocati. Come previsto gli assenti saranno: gli infortunati Pogba, Bonucci e De Sciglio. Soulé assente perché impegnato con il Mondiale Under 20. In lista troviamo il giovane Barbieri -entrato domenica scorsa a gara in corso contro la Cremonese- e Moise Kean di nuovo a disposizione.