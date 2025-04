Verso Roma-Juve, il ricordo della vittoria per 1-3 del 1980

In vista della partita contro la Roma la Juve ha voluto ricordare la vittoria per 1-3 del 1980. Ecco il report: “Le partite in trasferta nella capitale contro la Roma non sono mai state semplici, ma in quella soleggiata domenica d’aprile del 1980, i bianconeri riescono a iniziare il match nel migliore dei modi: palla da Causio a Cuccureddu, che crossa verso il centro dell’area. Dalla fascia sinistra Gentile taglia dal secondo palo verso il centro e colpisce di testa, anticipa tutti, cogliendo di sorpresa la retroguardia giallorossa e fissando il punteggio sullo 0-1 dopo meno di 120 secondi. La Juventus fa la partita, gioca ad alto ritmo e non appena la Roma prova a mettere il naso fuori dalla propria retroguardia, viene colpita di nuovo: il raddoppio degli ospiti infatti arriva in contropiede. Zoff apre subito lungo l’out di destra per Causio che in progressione corre 60 metri palla al piede e poi crossa in mezzo il pallone: il più rapido di tutti a entrare nell’area avversaria e a colpire è Scirea – che ha percorso tutto il campo e riesce a mantenere la lucidità per andare a segno con una conclusione degna del più scaltro dei bomber. Dopo 20 minuti è 0-2 per una Juventus dominante“.

Roma-Juve, il ricordo del match del 1980