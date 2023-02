Verso Nantes-Juventus: tutti numeri delle due squadre

Oggi alle 18:45 la squadra di Allegri sarà impegnata in Francia contro i gialloverdi nella partita di ritorno del playoff di Europa League

redazionejuvenews

Alle 18:45 ci sarà la sfida di ritorno con il Nantes, con in palio gli ottavi di Europa League. Il focus dedicato dal sito ufficiale della Juventus: "La Juventus, a Nantes, si gioca il passaggio del turno in Europa League. I bianconeri fanno visita ai francesi ripartendo dall'1-1 dell'andata scritto dai gol di Vlahović, su assist di Federico Chiesa, e Blas. Proiettiamoci verso il ritorno accompagnati da numeri, curiosità e statistiche.

Il Nantes ha pareggiato 1-1 contro la Juventus all'andata, con Ludovic Blas che ha trasformato l'unico tiro nello specchio del club della partita. Il Nantes non supera il turno in una fase a eliminazione diretta in una grande competizione europea dalla stagione 2000-01, quando eliminò il Laussane-Sport nei sedicesimi di finale di Coppa UEFA.

La Juventus ha perso le ultime due trasferte europee contro avversarie francesi (Lione nel 2020 e PSG nel 2022), già la striscia di sconfitte esterne più lunga contro squadre di questo paese.

Il Nantes ha subito gol in tutte le ultime 10 partite casalinghe in competizioni europee: l'ultimo clean sheet è arrivato proprio contro una squadra italiana, 1-0 nella prima fase a gironi di Champions League contro la Lazio nel 2001/02.

Il Nantes è attualmente imbattuto da tre partite in Europa, e non registra una striscia più lunga nelle principali competizioni europee tra dicembre 1999 e dicembre 2000 (7 – 6V, 1N).

La Juventus ha vinto solo una delle ultime nove partite in Europa (2N, 6P), subendo in media due gol a partita in questo periodo. Ha perso tutte le ultime tre trasferte in competizioni europee e non arriva a quattro di fila dal periodo tra ottobre 2001 e marzo 2002.

Nelle gare d'andata di questi playoff, solamente l'Union Berlino (zero) ha subito meno tiri nello specchio della Juventus (uno) - Inoltre il Nantes ha giocato solo 13 palloni nell'area bianconera, meglio solamente del Monaco contro il Bayer Leverkusen.

Ludovic Blas, autore del gol del pareggio all'andata, è il giocatore del Nantes con più gol (3), assist (3), tiri (22) e occasioni create (15) in questa stagione di Europa League.

Dušan Vlahović ha preso parte a quattro gol (tre reti e un assist) in otto partite disputate in competizioni europee con la Juventus: dopo aver trovato il gol nella sua prima gara esterna contro il Villarreal tuttavia, non ha più segnato nelle successive tre lontano da casa.

Solo una delle sei reti realizzate con la maglia della Juventus in competizioni europee da Federico Chiesa è arrivata in trasferta: quella contro il Porto il 17 febbraio 2021".