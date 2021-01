Verso l’Inter, Pirlo recupera due infortunati

TORINO- Il 2021 della Juventus procede sulla giusta strada. Dopo il trittico di vittorie in campionato contro Udinese, Milan e Sassuolo, la squadra di Andrea Pirlo ha superato il genoa negli ottavi di Coppa Italia, qualificandosi così al turno successivo della competizione. Una gara messasi in salita dopo l’iniziale 2-0 dei bianconeri, che sono riusciti a spuntarla solamente ai supplementari grazie ad un gol del giovane Rafia, attaccante dell’Under 23. 120 minuti che potrebbero farsi sentire domenica sera quando, a San Siro, andrà in scena il “derby d’Italia” contro l’Inter, anch’essa costretta ai supplementari ieri dalla Fiorentina. Come riferito da Tuttosport, però, mister Pirlo potrà anche sorridere per i recuperi di due giocatori infortunati.

Si tratta di Federico Chiesa e Weston McKennie, entrambi usciti malconci dalla gara contro il Sassuolo ed entrambi non convocati per precauzione ieri sera. I due, fortunatamente, non hanno riportato lesioni e potranno quindi aggregarsi alla lista dei disponibili per la partita contro i nerazzurri dell’ex Conte. Chi, invece, non sarà sicuramente a disposizione è Paulo Dybala. Il numero 10 argentino dovrà osservare un periodo di riposo di almeno 20 giorni, che dovrebbe costringerlo a tornare a disposizione soltanto per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Attesa poi per i calciatori risultati positivi al Covid: Juan Cuadrado, Alex Sandro e Matthijs De Ligt. Tutti e tre, in questi giorni, verranno sottoposti ad un nuovo giro di tamponi per verificarne lo stato di salute. C’è speranza per i due sudamericani, risultati positivi ormai una decina di giorni fa, mentre va verso un nuovo forfait il numero 4 olandese, per il quale si spera in un recupero lampo in vista della Supercoppa. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<