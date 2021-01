Calciomercato Juventus, Dybala out? Attenzione: ci sono pesanti novità

TORINO – Tra i temi più caldi di calciomercato della Juventus c’è sicuramente sempre quello relativo al futuro di Paulo Dybala. Un tormentone che va avanti da ormai più di un anno. E quando le cose vanno così per le lunghe, un campanello d’allarme scatta automatico. Già perché, a parte la frenata fisiologica in concomitanza con l’esplosione della pandemia che ha bloccato ogni situazione, poi i discorsi per il rinnovo tra la Juve e la Joya non hanno fatto registrare passi avanti. Le parti sono ferme sulle proprie posizioni. I bianconeri offrono un rinnovo a 10 milioni annui, l’argentino chiede di più. Forse troppo di più per le casse della Vecchia Signora.

In attesa della risposta definitiva di Dybala all’offerta bianconera, ecco allora spuntare voci e indiscrezioni di mercato. Stando a quanto riferito da Sportmediaset in queste ultime ore, il numero 10 argentino sarebbe diventato l’obiettivo principale del nuovo tecnico del PSG, Mauricio Pochettino. Il ds dei parigini Leonardo sarebbe pronto a puntare tutto su Dybala in caso di addio di uno tra Neymar e Mbappé, ipotesi assolutamente verosimile tra l’altro. A quel punto, il PSG si farebbe avanti con un’offerta da circa 60 milioni, mentre la Juventus potrebbe accettare di chiudere per almeno 70 milioni più eventuali bonus. Insomma, ci sarebbe una distanza minima e assolutamente colmabile tra domanda ed offerta. Sempre Sportmediaset poi ha lanciato un’altra suggestione come conseguenza della possibile cessione della Joya.

Con i soldi incassati infatti, la Juve potrebbe finalmente partire all'assalto del suo grande sogno di calciomercato: Paul Pogba. Il francese, quasi certamente, lascerà Manchester in estate e Paratici è sempre alla finestra per lui. Non solo. Secondo Sportmediaset infatti, non sarebbe totalmente da escludere anche un possibile scambio con Icardi, altro vecchio pallino della Juventus. Tutto però passa dal futuro di Dybala. La Juve attende una risposta sull'offerta di rinnovo: in caso di rifiuto, si accenderebbero a catena anche tutte le altre ipotesi di mercato. Tornando invece all'attuale sessione invernale di calciomercato, l'obiettivo bianconero è chiarissimo: un nuovo centravanti.