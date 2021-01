Verso l’Inter, i convocati della Juventus: le scelte di Pirlo tra ritorni e assenze

TORINO- La domenica della diciottesima giornata di andata di Serie A inizia alle 12.30 con la sfida tra Napoli e Fiorentina, per concludersi poi con il big match di questa sera a San Siro tra Inter e Juventus. Nerazzurri e bianconeri hanno l’occasione di avvicinarsi ulteriormente al Milan capolista, fermando allo stesso tempo una diretta rivale alla corsa scudetto. In questi minuti, Andrea Pirlo ha diramato la lista dei calciatori convocati per il “derby d’Italia” di questa sera. Due rientri importanti per il tecnico: quelli di Federico Chiesa e Weston McKennie, assenti contro il Genoa ma ormai recuperati dopo i problemi fisici accusati domenica scorsa contro il Sassuolo. Il grande punto interrogativo riguardava però la presenza dei giocatori risultati positivi al Covid nelle scorse settimane, ossia Alex Sandro, Juan Cuadrado e Matthijs De Ligt.

Nessuno dei tre è stato aggiunto alla lista dei calciatori a disposizione dopo che gli ultimi tamponi ai quali sono stati sottoposti hanno dato ancora esito positivo. Assente anche Paulo Dybala per infortunio, con il suo rientro in campo previsto per il prossimo mese. Questa la lista completa dei convocati:

PORTIERI: Szcesny, Pinsoglio, Garofani, Buffon;

DIFENSORI: Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta;

CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Ranocchia;

ATTACCANTI: Ronaldo, Morata.

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico ha pochi dubbi. Tra i pali Szczesny a guidare la difesa formata da Danilo, Bonucci, Chiellini e Frabotta (favorito su Bernardeschi). A centrocampo Chiesa e Ramsey dovrebbero agire sugli esterni, mentre la linea mediana dovrebbe essere composta da Bentancur e Rabiot. In avanti la coppia formata da Morata e Cristiano Ronaldo.