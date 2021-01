Calciomercato Juventus, due nomi nuovi per l’attacco: c’è anche Piatek!

TORINO – Abbiamo già fatto il giro di boa di questa sessione invernale di calciomercato, ma la Juventus non ha ancora trovato la sua nuova punta da affiancare a Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Il tempo inizia a stringere: a disposizione ci sono ancora un paio di settimane, poi del mercato se ne riparlerà l’estate prossima. Nel calderone sono finiti davvero tantissimi nomi accostati alla Juve per questo benedetto colpo in attacco. La pista più concreta pare essere quella che porta a Scamacca, ma la trattativa ancora non si sblocca e Paratici è costretto a guardarsi intorno alla ricerca di alternative. In queste ore ne sono spuntate due in particolare.

SUGGESTIONE PIATEK

Come sottolinea Calciomercato.com, bisogna fare attenzione anche possibili sorprese inaspettate. Krzysztof Piatek potrebbe essere una di queste. Un’idea last minute, sulla quale Paratici starebbe ragionando concretamente. Il centravanti potrebbe lasciare l’Hertha Berlino, che nel frattempo si sarebbe già fatto avanti per Federico Bernardeschi. Nei dialoghi di mercato tra i due club quindi sarebbe spuntato anche il nome del polacco. Si potrebbe dunque ragionare su uno scambio di prestiti che farebbe comodo sia ai tedeschi che ai bianconeri, ma l’ostacolo in questo caso sarebbe proprio Bernardeschi che avrebbe rifiutato le avanches dell’Hertha. Situazione in evoluzione e da tenere sotto stretta osservazione nei prossimi giorni. Ma, come detto, sarebbe spuntato anche un secondo nome a sorpresa in orbita Juventus.

ALTERNATIVE DI LUSSO

Fari puntati anche sulla Liga spagnola. Come riferisce Tuttosport, occhio alla possibile candidatura di Willian Josè, centravanti brasiliano con passaporto spagnolo di proprietà della Real Sociedad. Attaccante con buon fiuto del gol che abbina tecnica e fisicità, è in uscita dal club spagnolo che potrebbe accettare di lasciarlo partire anche in prestito. Una ghiotta occasione per la Juve, che è alla ricerca di una soluzione low cost per completare il proprio reparto offensivo. A 29 anni, Willian Josè sarebbe pronto a fare un ulteriore salto di qualità e potrebbe davvero diventare un’opzione concreta nei prossimi giorni. Ma non è ancora tutto. Anzi, come sottolineato poco fa, la lista della spesa di Paratici è iena zeppa anche di altri nomi per l’attacco. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<