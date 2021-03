Verso Juventus-Spezia: pochi cambi di formazione rispetto a Verona

Il probabile schieramento bianconero di questa sera

redazionejuvenews

Ormai archiviato il deludente pareggio di Verona di settimana scorsa, la Juventus tornerà in campo questa sera all'"Allianz Stadium" contro lo Spezia, reduce a sua volta da un pareggio: il 2-2 in rimonta contro il Parma. I bianconeri sono al momento fermi al terzo posto in classifica a quota 46 punti e la vetta, occupata dall'Inter, appare ormai irraggiungibile visti i ben 10 punti che separano le due squadre. Cristiano Ronaldo e compagni devono però guardarsi le spalle anche da possibili sorpassi, visto che la lunghezza che li separa dalla Lazio settima è di soli 3 punti. Nel mezzo Atalanta, Roma e Napoli che lottano per assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League.

Rispetto alla trasferta in terra veneta, Andrea Pirlo farà pochi cambi di formazione. La lista dei convocati non si è arricchita di molto, visto che Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Arthur e Dybala sono ancora fermi ai box. Per i tre difensori il rientro dovrebbe avvenire tra la gara di sabato con la Lazio e il ritorno degli ottavi di Champions League con il Porto di settimana prossima. Per i due sudamericani, invece, il ritorno in campo è più lontano, ma entrambi sono al lavoro per recuperare dai rispettivi problemi fisici.

Per quanto riguarda la formazione, tra i pali verrà confermato Szczesny. Probabile difesa a tre con il rientrante Danilo a completare il terzetto con Demiral e De Ligt. A centrocampo sicura la presenza sulla destra di Chiesa, diventato ormai uno degli elementi imprescindibili di questa squadra. Sulla sinistra probabile nuova chance per Bernardeschi, con Alex Sandro diretto verso la panchina. In mediana, a completare il reparto con Bentancur e Rabiot, dovrebbe esserci il giovane Fagioli. Scelte obbligate in attacco, con Kulusevski a far coppia con l'intoccabile Cristiano Ronaldo. Alvaro Morata siederà in panchina, con un probabile impiego di qualche minuto nella ripresa.