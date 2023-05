Verso Juventus-Milan: Allegri e Pioli tra dubbi e ballottaggi

In casa Juve un po' di apprensione per le condizioni di Dusan Vlahovic che ha riscontrato un sovraccarico al sartorio, anche se fortunatamente sono state escluse lesioni. Nell'allenamento di ieri il serbo ha accusato un affaticamento alla coscia destra e ha svolto un lavoro personalizzato. Se non dovesse farcela al suo posto ci sarà uno tra Arek Milik e Moise Kean. Per la porta per ora sembra in vantaggio Mattia Perin che verrà schierato in una delle ultime due gare. Ancora più folta, invece, la concorrenza sulla fascia sinistra per Max Allegri: da capire chi sceglierà tra Kostic, Chiesa e Iling Junior.