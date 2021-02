Verso Juventus-Crotone: le probabili scelte di Pirlo

Le ultime sulla probabile formazione bianconera che scenderà in campo oggi

Giorno di gara per la Juventus , che questa sera sarà di scena all'"Allianz Stadium" di Torino contro il Crotone nel positicpo della quarta giornata di ritorno di campionato. Dopo il brutto ko di Napoli, la squadra di Andrea Pirlo ha assolutamente bisogno dei tre punti per risalire in classifica, considerati anche i passi falsi di Roma e Milan e le vittorie di Atalanta, Lazio e Inter. Con un successo stasera contro i calabresi, i bianconeri salirebbero al terzo posto in classifica a soli 4 punti dal Milan secondo, sconfitto ieri con un secco 3-0 nel "derby della Madonnina". Prima di fare colacoli però, ovviamente, bisogna scendere in campo.

Come si può evincere dalla lista dei convocati resa nota nelle scorse ore, Andrea Pirlo dovrà fare a meno di gran parte della rosa per questa delicata sfida. Non ci saranno infatti gli infortunati Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Arthur e Dybala (out da ormai più di un mese) e lo squalificato Rabiot. Inoltre, Kulusevski, Morata e McKennie non sono al meglio della condizione (i primi due a causa di problemi influenzali, l'americano per un dolore all'anca che si porta dietro da ormai un mese). Formazione quindi praticamente obbligata quella che scenderà in campo stasera per la "Vecchia Signora".