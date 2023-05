Fari puntati su Carnesecchi: “Essere accostati alla Juve fa piacere”

Stasera Marco Carnesecchi giocherà da osservato speciale. Il portiere 23enne -di proprietà dell'Atalanta- è in prestito proprio alla Cremonese ed ha da dichiarato a SkySport: “La Cremonese rappresenta per me un punto importante per il futuro, mi ha dato la possibilità di giocare nel massimo campionato, posso solo ringraziarla, le sarò sempre grato. Ed ora sognare non costa nulla, è gratis, non si sa mai. Io ho sempre fatto scalino per scalino, fin da Trapani, per non rischiare di cascare. Certo che essere accostati alla Juve fa piacere, è qualcosa che sogni sin da bambino. Però io appartengo all'Atalanta e dovrò parlare con loro, sono a completa disposizione”. E qualche mese fa a La Gazzetta dello Sport aveva detto: "Sono diventato portiere per caso. Modelli? Gigi Buffon. Me lo sono trovato di fronte la scorsa stagione in B contro il Parma. Un’emozione indescrivibile, alla fine della partita mi ha dato la sua maglia: ora è in un quadro a casa mia. Mi piacciono molto anche Alisson e Gigio Donnarumma".