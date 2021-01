Verso il Bologna, Pirlo studia i cambi per la sua Juve

TORINO- Ormai passata l’euforia per il successo in Supercoppa Italiana, arrivato mercoledì sera al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia grazie al 2-0 contro il Napoli, la Juventus è pronta a tornare in campo. I bianconeri, domani alle 12.30, sono attesi dall’impegno casalingo contro il Bologna di Mihajlovic, valevole per la diciannovesima giornata di andata di questo campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico bianconero, tenendo conto anche dell’impegno in Coppa Italia di settimana prossima, starebbe studiando diversi cambi di formazione.

Tra i pali confermato Szczesny, con Buffon che dovrebbe invece partire dall’inizio contro la SPAL. Difesa a quattro con ai lati Cuadrado e il rientrante Frabotta, che ha ormai superato il problema fisico accusato contro l’Inter. Al centro della difesa dovrebbero invece esserci Bonucci e Danilo, con Chiellini e il giovane Dragusin che si candidano così per una maglia da titolari in Coppa Italia. Pochi ritocchi rispetto alla gara con il Napoli, invece, dovrebbero arrivare a centrocampo. Linea mediana formata da Arthur e Bentancur, che mercoledì hanno offerto in coppia una prestazione altamente convincente.

Sugli esterni dovrebbero invece esserci McKennie e Bernardeschi: Chiesa non è infatti al meglio della condizione, mentre Ramsey non convince Pirlo ad affidargli un posto in sostituzione dello statunitense. In avanti, invece, la coppia formata dai soliti Cristiano Ronaldo ed Alvaro Morata, con la possibile novità Kulusevski a fare coppia con il fenomeno portoghese. Fuori ancora Paulo Dybala, che non ha recuperato dal proprio problema fisico accusato nella vittoria con il Sassuolo e, per questo, non dovrebbe tornare a disposizione prima del prossimo mese di febbraio:

(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Frabotta; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Morata, Cristiano Ronaldo.