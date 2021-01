Calciomercato Juventus, colpo a zero euro: Paratici valuta un nome nuovo!

TORINO – Continuano a susseguirsi e a circolare tante voci riguardanti il calciomercato della Juventus, che fin qui ha prodotto pochi risultati. Fabio Paratici ha lavorato finora soprattutto in prospettiva futura, chiudendo per alcuni giovani molto promettenti. Tra i nomi più importanti ci sono senza dubbio Nicolò Rovella, che rimarrà a giocare al Genoa, e Abdoulaye Dabo, aggregato per ora all’Under 23 bianconera. Per l’attuale mercato di gennaio invece l’obiettivo è sempre il solito: una prima punta. La Juve ci sta lavorando e sta valutando diversi nomi, ma nel frattempo continua a guardare anche alle occasioni in vista del prossimo anno.

Occasione a parametro zero

Il nome nuovo e spuntato un po’ a sorpresa è quello di Otavio Monteiro, trequartista brasiliano di proprietà del Porto. Il talento classe ’95, come riportato da IlBianconero.com, sarebbe stato proposto a vari club italiani, tra i quali appunto anche la Juve. Con il contratto in scadenza nel prossimo giugno, Otavio rappresenta una ghiottissima occasione di mercato visto il suo talento e la sua esperienza europea nonostante la sua giovane età. Oltre alla Juventus infatti, sul centrocampista offensivo verdeoro avrebbero messo gli occhi anche le due milanesi e soprattutto la Roma, che già da qualche tempo starebbe trattando il ragazzo per il prossimo anno.

I bianconeri, dal canto loro, avranno l'opportunità di valutare da vicino il ragazzo, visto che affronteranno proprio il Porto negli Ottavi di finale di Champions League. Chissà se in quell'occasione Paratici, che starebbe seriamente pensando al colpo a zero, allaccerà i discorsi con l'entourage di Otavio. Staremo a vedere. Tornando a parlare invece dell'attuale sessione invernale di calciomercato, come sottolineato poco fa l'obiettivo è il centravanti. Ecco perché sulla lista della spesa di Paratici sarebbero finiti tanti nomi importanti per il colpo in attacco.