Veronesi: “Sancho alla Juventus? Meglio Berardi”

Sandro Veronesi ha parlato del possibile arrivo alla Juventus di Jadon Sancho: il giornalista preferirebbe però l'attaccante Domenico Berardi

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Sandro Veronesi ha commentato il possibile arrivo di Jadon Sancho alla Juventus. Lo scrittore, grande tifoso dei bianconeri, avrebbe però indicato un altro profilo per quella zona di campo, ovvero Domenico Berardi, in forza al Sassuolo e attualmente infortunato.

Le parole di Veronesi

“Sancho? Io preferirei Berardi! Perché se Sancho dovesse funzionare, di fatto faremmo un piacere al Manchester United: gli valorizzeremmo un giocatore. In caso contrario, i rischi sarebbero maggiori: l’inglese sarebbe uno dei più pagati in rosa e se le cose non vanno bene conterebbe poco che parte dell’ingaggio è pagato dagli inglesi. Non mi piace proprio di principio l’idea di avere un calciatore in parte stipendiato da un altro club”.