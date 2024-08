Verona-Juventus, le formazioni ufficiali: ancora out Douglas Luiz

Le formazioni ufficiali scelte da Di Francesco e Thiago Motta per la partita di Serie A tra Verona e Juve: tutte le scelte

Dopo la vittoria netta contro il Como la Juve si prepara a sfidare il Verona, match in programma questa sera alle 20:45. Gli uomini di Thiago Motta vorranno portare a casa altri tre punti, ma battere i gialloblù non sarà scontato. Servirà la massima concentrazione.

Le formazioni ufficiali di Verona-Juventus

Thiago Motta sorprende ancora tutti, schierando di nuovo titolare Mbangula e lasciando in panchina Douglas Luiz in favore di Fagioli. In panchina Danilo, con Savona in difesa e Cambiaso come esterno alto.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Magnani; Belahyane, Duda; Livramento, Suslov, Lazovic; Mosquera. All. Zanetti.