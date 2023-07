Vernazza: “Lukaku? La Juve lo ha illuso, l’Inter lo ha ripudiato”

Su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Sebastiano Vernazzaha parlato dei casi Mbappé e Lukaku. Sul francese ha detto: "Il suo contratto scadrà nel giugno del 2024 e Mbappé non lo rinnova perché, come sanno tutti, ha l’accordo con il Real Madrid. Il fatto è che Florentino Perez ha già impegnato 103 milioni più 42 di bonus per il giovane Jude Bellingham. Non sarebbe meglio Mbappé gratis nel 2024? L’Equipe ha raccontato come il Psg abbia scritto più di una lettera al giocatore e lo abbia accusato di non essere stato sincero e di provocare danni alla società con la mancata firma. Secondo le ultime voci da Parigi, se Mbappé rifiutasse il prolungamento o l’Arabia, il Psg lo terrebbe fermo per un anno: una soluzione si troverà, e crediamo che Mbappé andrà al Real, però il francese passerà un’estate agitata".