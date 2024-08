Ventura sullo Scudetto: “Inter favorita, ma la Juve può dare fastidio”

Giampiero Ventura, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto con l'Inter.

Giampiero Ventura, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole al Quotidiano di Puglia: “Sarà un campionato più incerto di quello della scorsa stagione con l’Inter superfavorita, ma con il mercato ancora aperto per due-tre giornate, impossibile avere un’idea compiuta dei valori che saranno in campo per l’intera stagione. Penso soprattutto a squadre come Juventus e Napoli in fase di ricostruzione. A me pare che sino ad oggi sia la Juve sia i partenopei abbiano investito soprattutto sugli allenatori. Il Milan forse ha già completato la rosa di Fonseca. Anche Roma e Lazio mi sembrano ancora da completare. L’Atalanta merita ogni applauso ma deve fare i conti con gli infortuni che l’hanno condizionata già contro il Real Madrid”.