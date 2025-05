Intervistato nel post partita della vittoria in Serie A contro il Venezia, ha parlato l'attaccante della Juventus, Kenan Yildiz

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della sfida al Venezia, ha parlato l’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz. Di seguito le sue risposte a bordo campo.

Oggi hai spaccato questa partita?

“Sì ma, come ho detto prima, questo è tutto per i nostri tifosi. Loro fanno sempre un grande lavoro e adesso siamo in Champions”.

La Juventus va al Mondiale per Club per vincere?

“Andiamo per dare il 100%”.