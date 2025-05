Venezia-Juve, Locatelli: “Giusto prendermi l’onere del rigore”

Intervistato nel post match della partita di Serie A vinta contro il Venezia, ha parlato il capitano della Juventus, Manuel Locatelli

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della sfida al Venezia, ha parlato il capitano della Juventus, Manuel Locatelli. Di seguito le sue risposte a bordo campo.

Quanto pesava quel rigore?

“Sembrava la palla medica, quella che usiamo in palestra (ride ndr). Però, sono veramente felice per questa vittoria. Credo che dovessi prendere io questa responsabilità. Sono felice per tutti noi e per tutto il gruppo, per chi lavora e per tutti i fisioterapisti. Oggi era importantissimo andare in Champions e abbiamo fatto sicuramente una grande partita. Chiaro che in stagione potevamo far meglio, ne siamo consapevoli, però ora dobbiamo goderci questo risultato”.

Qual è il bilancio di questa stagione complicata? La festa di oggi sta anche a significare che il gruppo c’è e vuole ottenere risultati importanti?

“Sì, è chiaro. L’ho già detto più volte che noi quest’anno abbiamo fatto malissimo in Coppa Italia, che in Champions League potevamo fare di più e che in campionato dovevamo almeno riconquistarla. Almeno questo siamo riusciti a farlo e dobbiamo essere soddisfatti per quello. Ora dobbiamo rimetterci a lavorare perché c’è un Mondiale e sicuramente bisognerà onorare questa maglia”.

La Juventus va al Mondiale per Club per vincere?

“Andiamo per dare il 100%”.