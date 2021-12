Venezia-Juve: 5 momenti del passato

5 momenti di Venezia-Juventus

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventusha pubblicato cinque momenti del passato delle sfide tra Venezia e bianconeri. Le riportiamo di seguito: "L'ultimo Venezia-Juventus si è giocato nella prima giornata del girone di ritorno del campionato 2001-02. E se all'andata la formazione di Lippi non aveva avuto il minimo problema a superare nettamente gli avversari con un secco 4-0, in Veneto non si può dire altrettanto.

Tre punti importanti

In un campionato come quello del 2001-02, giocato su un lungo duello fra tre squadre diventa particolarmente importante non accusare passaggi a vuoto con le “piccole”. Per questo la felicità della squadra per il definitivo 2-1 è ampiamente giustificata, a maggior ragione in un momento nel quale la Juve è a -5 dalla vetta della classifica.

Pippo e Alex

Il Venezia-Juventus più famoso è probabilmente quello che si gioca il 20 febbraio del 2000. Non per il verdetto, un 4-0 per i bianconeri. Piuttosto, a renderlo memorabile, è la tripletta di Inzaghi, che vede la porta come sempre e non premia il compagno più libero. Diciotto anni dopo, ritrovatisi in uno studio tv, Alex ha “giustificato” il comportamento del compagno dicendo che aveva i capelli troppo lunghi per accorgersi di chi gli stava vicino.

Un pareggio sofferto

L'ultimo pareggio in Venezia-Juventus si ha nel gennaio del 1999. É un momento difficile per la Signora, che si è un po' smarrita dopo l'ottimo avvio di campionato e l'infortunio di Del Piero a Udine. In laguna non va oltre l'1-1 e deve dire grazie a Fonseca, autore della rete che va ad annullare gli effetti negativi di quella di Pedone.

L'acquisto di gennaio

Venezia-Juventus del 1999 vede l'esordio di un nuovo acquisto del mercato invernale. É l'argentino Juan Eduardo Esnaider, attaccante proveniente dall'Espanyol e che non riuscirà ad avere fortuna a Torino. In quella gara subentra dopo l'intervallo a Zidane per aumentare le possibilità offensive della squadra, andata al riposo in situazione di svantaggio". (Juventus.com)