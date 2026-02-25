Dove vedere Juventus-Galatasaray in TV e in streaming

Dove vedere e come seguire Juve-Galatasaray, match di ritorno dei playoff di Champions League in programma stasera alle ore 21

Si avvicina il ritorno del playoff di Champions League tra Juventus e Galatasaray, in programma questa sera alle ore 21. A tal proposito, la Juventus con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale ha voluto informare i propri tifosi circa le modalità con cui sarà possibile vedere la partita. Questa la nota del club bianconero:

“Dopo la trasferta in Turchia della scorsa settimana, il match di ritorno dei playoff di UEFA Champions League contro il Galatasaray la Juventus di Luciano Spalletti lo disputerà tra le mura amiche dell’Allianz Stadium: appuntamento fissato per mercoledì 25 febbraio 2026, alle ore 21:00.

Dove sarà possibile vedere in diretta la sfida tra i bianconeri e la formazione turca?