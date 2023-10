Rassegna stampa – Pari e terzo posto: Juve ok contro l’Atalanta

Oggi è lunedì 2 ottobre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Dopo il pareggio contro l'Atalanta la Juve avrà a disposizione una settimana per preparare il derby della Mole contro il Torino. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi apre con la fuga di Inter e Milan: "Chi li prende?". Le due squadre di Milano sono già a +4 rispetto alle inseguitrici. In taglio basso spazio anche ai bianconeri: " Meglio l'Atalanta ma niente gol. E alla Juve va bene così ".

"Napoli non c'entra", il Corriere dello Sport apre con le parole affidate ai social di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano sembra aver rimarginato le fratture con il Napoli. A lato: "Allegri raggiunge Garcia" . Grazie al punto conquistato a fatica contro l'Atalanta la Vecchia Signora raggiunge infatti quota 14 punti, terza in classifica insieme al Napoli.

Tuttosport

Tuttosport apre in prima pagina con le parole di Allegri post Atalanta-Juve: "Ad aprile faremo i conti". L'allenatore bianconero continua sulla sua strada: la Juve dovrà rimanere attaccata alle squadre in testa fino a primavera, per poi provare il sorpasso grazie alle assenze dalle coppe europee.