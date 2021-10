UWCL, in vendita i biglietti per Juve-Chelsea all’Allianz Stadium

Biglietti gratuiti per Juventus-Chelsea

Il prossimo mercoledì alle ore 21 le Juventus Women scenderanno in campo in Champions League contro il Chelsea . Sfida valida per la seconda giornata del girone. In occasione del match, la Juventus ha aperto la partita al pubblico all'Allianz Stadium. Di seguito riportiamo il comunicato del club bianconero sul proprio sito web ufficiale: "Una sfida di enorme fascino nel palcoscenico più bello: l e Juventus Women, mercoledì 13 ottobre alle ore 21:00 affronteranno in UEFA Women’s Champions League il Chelsea , vice-campione d’Europa, all’Allianz Stadium. Una serata di grande calcio in cui si intrecciano mille emozioni che sarà resa ancora più speciale dalla presenza del pubblico a sostegno delle bianconere.

Lo spettacolo in campo, infatti, potrà essere accompagnato da quello sugli spalti. È aperta la distribuzione dei biglietti per vivere una serata speciale al fianco delle nostre ragazze, per respirare con loro un’atmosfera da sogno: quella di una grande notte europea nel nostro stadio, nella nostra casa. In occasione di questo match i biglietti saranno omaggio per tutti coloro che vorranno assaporare da vicino le emozioni che queste serate sanno regalare. Sognare insieme sarà ancora più bello. Per farlo sarà sufficiente assicurarsi un biglietto per questo imperdibile appuntamento. Si ricorda che, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso.