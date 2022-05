Juve, tutti gli Under bianconeri impegnati in nazionale

I campionati delle varie categorie sono finiti o in via di conclusione, ma ora molti giovani bianconeri saranno impegnati con le nazionali.

redazionejuvenews

La stagione 2021-22 della Juventussi è conclusa una settimana fa, con la brutta sconfitta per 2-0 al Franchi contro la Fiorentina. Lo stesso vale per la Juventus Under 23, che è stata eliminata dal Padova nei playoff promozione di Serie C, nonostante la vittoria per 1-0 nella gara di ritorno. Nel frattempo i campionati giovanili sono finiti o sono alle fasi conclusive. La Primavera bianconera venerdì scorso è stata eliminata nella semifinale dei playoff Scudetto del campionato Primavera 1, perdendo 2-0 contro la Roma, che si giocherà il titolo in finale contro l'Inter domani al Mapei Stadium. Ma i ragazzi delle squadre giovanili bianconere non andranno subito in vacanza. Visto l'alto livello delle varie rappresentative, molti di loro infatti saranno impegnati con le proprie nazionali di categoria in questa finestra di giugno. Poi ci sarà il meritato riposo, prima di ripartire con la preparazione per la prossima stagione. Andiamo a vedere il riepilogo di chi sarà impegnato, pubblicato sul sito ufficiale della Juventus.

"UNDER, È TEMPO DI NAZIONALI

Terminati o in via di conclusione anche i campionati giovanili, è tempo di convocazioni per i ragazzi delle Under bianconere.

Under 23:

Soulé è con l'Argentina Under 20 al torneo di Tolone; vinta la prima partita 1-0 con l'Arabia Saudita, i prossimi impegni sono contro Panama (1 giugno) e Francia (4 giugno); Palumbo convocato dall'Under 21 norvegese per le qualificazioni di categoria; Garofani, Barbieri, Riccio, Cudrig, Savona, Da Graca e Sekulov sono con l'Italia Under 20 al Torneo "8 Nazioni".

Under 19:

Nzouango è convocato con l'U19 francese per le sfide a Israele; Solberg è convocato dalla Svezia per il Torneo di Lisbona (8/15 giugno); Dellavalle e Hasa convocati per lo stage dell'Italia Under 18; Strijdonck è con l'Olanda per tre partite della Nazionale Orange Under 19.

Under 16:

Finocchiaro, Valdes, Pagnucco e Pisano sono con l'Italia per la doppia amichevole con la Spagna;

Under 15:

Verde convocato per uno stage con la Nazionale Under 15".