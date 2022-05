Sconcerti: “Vlahovic e Chiesa fenomenali ma non coppia ideale”

Il noto giornalista è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, dove ha parlato dei temi d'attualità del nostro calcio.

redazionejuvenews

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi di giornata. Questo il suo commento alle parole di Corvino, che ha definito Vlahovic e Chiesa una coppia ideale: "Premetto che io mi fido ciecamente di Corvino e lo avevo anche cercato quando ero a Firenze, ma non mi trovo completamente d’accordo. Io non li vedo ideali perché Chiesa non mi sembra uno da cross per il serbo. Va detto che sono comunque due giocatori fenomenali e un buon allenatore riesce a sfruttarli entrambi"

Il direttore poi ha commentato le parole di Marotta sul mercato: "Diciamo che, tralasciando il passaggio su Perisic, non ha detto praticamente nulla e quando si fa così significa che c’è qualcosa ma ancora non si può dire. Guardando l’attacco e i nomi che si fanno per i nerazzurri la coppia che vedo come migliore è Lukaku-Lautaro, nonostante l’argentino segnasse meno, il belga era nel pieno del gioco dell’Inter ed era assolutamente centrale. Si vede che Lukaku è in difficoltà al Chelsea, ma credo che non venga aiutato visto che non si cerca di dargli profondità e di valorizzare le sue capacità"

Poi un commento anche sulle parole di De Laurentiis: "Partendo da Bernardeschipenso che sia un giocatore adattissimo per il Napoli. E’ uno a cui è mancato l’ultimo saltino ma che ha una grandissima tecnica. Andrebbe in una squadra perfetta anche da un punto di vista tattico sia come sottopunta che come ala. Non dimentichiamoci che il Napoli dovrà sostituire le cessioni che farà, è vero che hanno preso questo georgiano di cui si parla molto bene ma penso che Bernardeschi sia perfetto anche perché ha dimostrato con l’Europeo di poter reggere anche livelli molto alti. Su Koulibaly e Mertens bisognerebbe conoscere bene le proposte economiche, da quello che si legge ci sono diminuzioni di un certo livello. Ricordiamo che Mertens è molto importante per la piazza sia mentalmente sia nei gol. De Laurentiis è molto bravo a responsabilizzare i calciatori ma penso che comunque ci sia bisogno di ambo le parti per una trattativa. La cosa che deve cambiare nella nostra visione del mercato è che dobbiamo smettere di spendere i soldi degli altri e capire che cosa vuole fare il presidente, io l’unica cosa che noto è che il mercato stia diventando una riunione assembleare che è sbagliato, la cosa fondamentale è la fiducia nella propria società".