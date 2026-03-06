UNDER 20 | Dove vedere la diretta di Juventus-Genoa

Alle 13:00 di domani, sabato 7 marzo, la primavera della Juventus guidata da Padoin affronterà il Genoa in Primavera 1.

Domani andrà in onda la partita di Primavera 1 tra Juventus e Genoa. Come rilasciato dal sito ufficiale della Juventus, la sfida valida per la 29ª giornata del Primavera 1, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell’emittente.

Una sfida importante, visto che le due compagini di trovano a soltanto un punto di differenza in classifica. La squadra di Padoin occupa il nono posto, mentre la formazione ligure al dodicesimo posto. Calcio d’inizio alle ore 13:00.